Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışının arkasında kim var? Davutoğlu mu anket şirketleri mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü yasası çıkışının arkasında kim olduğu sorusu tam bir muammaya dönüştü. 6’lı masa, Ahmet Davutoğlu, İbrahim Uslu ve Okan Konuralp’in isimleri gündeme geldi. Davutoğlu, bu konuda Kılıçdaroğlu’yla görüşme yapmadığını söyledi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü güvence altına alan yasa teklifi tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun teklifine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cevabı “Anayasada çözelim” olurken, CHP liderinin yasa teklifinin arkasında kim olduğu merak konusu oldu.

6'LI MASA VEYA DAVUTOĞLU İDDİASI

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ardında, altılı masa ortaklarından Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu olduğunu düşündüğünü ifade etti. “Yemin edebilirim ama kanıtlayamam” diyen Hakan, “Bir kanıt yok elimde ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının arkasında... Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu üçlüsünün olduğunu düşünüyorum. ‘Sahada başörtüsüyle ilgili endişelerle karşılaşıyoruz. Böyle bir çıkış yapsanız çok iyi olur. Hem bizim için hem sizin için' demişlerdir Kılıçdaroğlu'na. O da bu tavsiyeye uymuştur.Bunun için yemin edebilirim ama kanıtlayamam” ifadelerini kullandı.

6'lı masa içindeki Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan bu konuda ses gelmezken Ankara'da dün medya mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘başörtüsü' fikrini siz mi verdiniz?” sorusuna “Kesinlikle hayır. Ben asla böyle bir görüşme yapmadım” şeklinde yanıt verdi.

OKAN KONURALP VE İBRAHİM USLU MU?

Bir diğer iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu'nun yasa teklifinin arkasında CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Okan Konuralp ile ANAR anket şirketinin sahibi İbrahim Uslu olduğu iddia edildi. Bugünkü Sabah gazetesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının perde arkası ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na eski danışmanı ve CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Okan Konuralp ile ANAR anket şirketinin sahibi İbrahim Uslu'nun akıl hocalığı yaptığı anlaşıldı. CHP'lilerin bile şaşırdığı şekilde önce başörtüsü açıklaması yapan, ardından yasa teklifi veren Kılıçdaroğlu'na eski danışmanı ve CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Okan Konuralp ile ANAR anket şirketinin sahibi İbrahim Uslu'nun akıl hocalığı yaptığı anlaşıldı.

Başörtüsü açıklaması, önceki gün duyurulunca özellikle tabanda resmen kıyamet koptu. Bazı partililer 'Kim bu aklı verdiyse. Kemal Bey'in bu çıkış Erdoğan'a müthiş gollük bir pas oldu. Erdoğan da o pası değerlendirip, gol attı" yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışından hiçbir CHP MYK üyesi veya grup Başkanvekilinin de haberinin olmadığı, partinin ağır toplarının bile olayı sosyal medyadan öğendiği ortaya çıktı. .