Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti: ''Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı Vizyonu''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boston ve Washington’a 9-13 Ekim tarihlerinde yapacağı ziyaretin CHP’nin İkinci Yüzyıl Vizyonu çerçevesinde yapılacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“ABD'ye yapacağı bu seyahat, ekibiyle üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiği Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı Vizyonu'nun, dünyanın en parlak beyinleri ile tartışılacağı ilk duraktır. Program Boston'da Massachusetts Institute of Technology ve Harvard University'e yapılacak çalışma ziyaretleriyle başlayacaktır. Program, Washington, D.C.'de bulunan önemli bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak ziyaretler ile devam edecektir.”

Topsakal, ABD ziyaretinin ardından yeni ziyaretler yapılacağını da bildirdi. Topsakal, şu değerlendirmeyi yaptı:

“ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyon yolculuğu sırasında yapacağı tüm seyahatler boyunca basın mensupları ve milletimiz tam şeffaflıkla bilgilendirilecektir.” .