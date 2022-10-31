Kılıçdaroğlu’nun ABD’den sonraki yeni rotası neresi?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye yaptığı ziyaretin ardından yeni rotası İngiltere.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım'da Londra'ya giderken 4 gün temaslarda bulunacak. CHP lideri 5 Kasım'da da Almanya'ya gidecek.

Ekim ayının başında ABD'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez İngiltere'ye gidiyor. 1-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyarette, Kılıçdaroğlu, bilim ve teknoloji çevreleriyle ve İngiltere'de yaşayan Türklerle bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok tartışılan ABD ziyaretinin ardından rota bu kez İngiltere.

Kılıçdaroğlu'na bu seyahatte de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'nun eşlik etmesi bekleniyor.

5 Kasım'da Türkiye'ye dönecek olan CHP lideri yine kasım ayı içerisinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Almanya seyahati sonrasında da bilim teknoloji ve yatırım çerçeveli gelecek vizyon belgesini açıklayacak.