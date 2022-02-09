Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam saat 22:00'de yapacağını duyurduğu açıklamayı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bu akşam saat 22:00'de önemli bir konu hakkında açıklama yapacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…" dedi.

“Ödemeyeceğim…”

Kılıçdaroğlu, videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın, geri almasını da bileceksin" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim."

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