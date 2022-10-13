Kılıçdaroğlu'ndan Washington Post'a taziye ziyareti: Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilmiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü nedeniyle Washington Post'a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a taziye ziyaretinde bulunarak "Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir" ifadelerine yer verdi.

ABD'deki gezisini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret nedenini şöyle anlattı:

"Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile, yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı.

Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye'nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir. Şu çok açık ki, hem Türkiye hem ABD, petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı.

Petro-dolarlarla insan öldüren prenslerin olduğu bir düzeni reddediyoruz. Türkiye'de insan hakları ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis edeceğiz, itibarlı bir adalet sistemine kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın hatırasının önünde, bunun sözünü bir kez daha veriyorum."

ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington'da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya gelmişti.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine değinen Kılıçdaroğlu, bu konuda iktidardan farklı düşündüklerini belirterek "Türkiye'de işlenen bir cinayetin dosyası Suudi Arabistan'a verilemez. Hukuka aykırı bir uygulama ve bu uygulamayı zaten şiddetle eleştirdik" demişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüş, dava 7 Nisan'da Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmişti.