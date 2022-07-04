Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'e ''enflasyon'' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranını eleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon haziranda aylık yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,6 olarak gerçekleşti. Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise haziranda aylık yüzde 6,7, yıllık ise yüzde 138,3 artış gösterdi. Enflasyon araştırma Grubu (ENAG) enflasyonu yıllık yüzde 175,55 olarak açıklamıştı.

CHP lideri, iki veriyi de koyduğu paylaşımında şunları kaydetti:

“ENAG yıllık %176 #enflasyon açıkladı, TÜİK %79. Pazar, market ortada. TÜİK'in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. @RTErdogan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız!” .