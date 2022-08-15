Kılıçdaroğlu'ndan Tarım Kredi Kooperatifi tepkisi: Her şeyiniz skandal, utanın be!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim yapılmadığını belirterek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatların düşürülmesi için Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat vermesinin üzerine kooperatif marketlerinde indirimli satışların başlandığı açıklandı. Sabahın erken saatlerinde önlerinde kuyruklar oluşan kooperatif marketlerinde yoğunluk yaşandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20-30 kuruşluk indirimler yapıldığını belirterek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!” dedi. .