Kılıçdaroğlu'ndan Tarım Bakanlığı'na: En kısa zamanda görüşmek üzere, hazırlığınızı yapın

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 'Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…' ifadelerini yazdı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de katıldığı toplantıda çiftçiler, Meliha Yılmaz, Fatma Doğan ve Kader Başaran konuşma yaptı. Çiftçilerden Meliha Yılmaz “Artık zarar etmiyoruz ki. Çünkü battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Artık zarar yok” diye konuşmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı toplantıda konuşan üç çiftçiye yapılan yardımları sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, yapılan yardımları açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gönderisini alıntılayarak şunları yazdı:

"Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye “Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz.” diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…" .