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Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 10 kuruşluk dava

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 10 kuruşluk dava açıldı.

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28.05.2021 16:15:28
Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 10 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 10 kuruşluk dava açtıklarını duyurdu.

Çelik, dava hakkında yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhataba biçtiği değer gereğince..." diye de not düştü.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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