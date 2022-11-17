Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı açıklaması: İlk işimiz Suriye hükümetiyle görüşmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında yapacakları ilk işin Suriye yönetimiyle görüşmek olacağını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kilis'te yaptığı konuşmada sığınmacılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Ortadoğu havzasını barış havzasına döndürebilirsek Türkiye de, Ortadoğu da herkes kazanacak” diyen Kılıçdaroğlu "Türkiye genelinde resmi rakama göre 3 milyon 600 bin sığınmacı var. Bu rakamın 4-4.5 milyon olduğunu biliyoruz. Allah nasip eder Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmek, karşılıklı büyükelçilikleri açmaktır. Bir sorunu çözmek için sorunun muhatabı olan kişiyle konuşmanız lazım" ifadelerine yer verdi.

"Biz ırkçılık yapmıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, "Herkesin kimliğine saygılıyız. Türkiye'nin itibarını düşünüyoruz. Göndereceğimiz insanların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacaklar, ücretlerini alacaklar. Böylece herkesin memnun olduğu bir düzen inşa edeceğiz." açıklamasında bulundu. .