Kılıçdaroğlu'ndan seçim vaadi: Her muhtara KPSS'de başarılı olmuş bir yardımcı vereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her bir muhtara KPSS'de başarılı olmuş bir yardımcı personel vereceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisince düzenlenen Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu ''Irkçılık yapmayacağız. Bu milletin alnına ırkçılık lekesini sürdürmeyeceğiz. Onları özgür iradeleri ile göndereceğiz'' dedi.

Demokrasiyi tabandan başlayarak yukarı doğru büyütmek gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu ''Muhtarlık kurumunu güçlendirmemiz lazım. Muhtar diplerde bir yerde duruyor. Arayanı, soranı yok. Tarihe bağlıysan muhtarlık kurumuna bağlı olacaksın. Milletvekili seçiminden önce muhtarlık seçimi yapılmış bu topraklarda. Sizin niye birleşik oy pusulanız yok? Bu muhtarlık kurumuna değer vermememin sonucu'' ifadelerini kullandı.

"HER BİR MUHTARA YARDIMCI PERSONEL VERECEĞİM"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Ben her bir muhtara yardımcı personel verilmesi lazım. 10 milyon işsizimiz var. Kıyameti kopardılar. Her muhtara bir tane KPSS'de başarılı olan bir kişiyi yardımcı vereceğim. Siz dükkanı kapattığınızda kimse yok orada? Neden yok? Birisinin orda olması lazım.

Muhtara yetkiyi verir, sosyal yardımları da muhtar eliyle dağıtırsanız o zaman o yardımlar gerçek anlamda fakire fukaraya gitmiş olur. Belediye Meclis toplantılarına sizi almazlar. Belediye Meclis'i toplantılarına mahallenizle ilgili bir karar alınıyorsa o toplantıya muhtar mutlaka katılarak söz ve oy sahibi olmalı. Muhtarlığı bir kamu kurumu olarak kanun tanımıyor. Kamu kurumu olarak tanımlanmadığı için belediyelerle ortak iş yapamazlar. Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım. Muhtarlık kurumu güçlü olursa hem muhtarlık kurumu ve demokrasimiz güçlü olur.'