Kılıçdaroğlu’ndan ''Said Nursi'' açıklaması: Başvurduk, AYM iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Said Nursi'nin kitapları yasaklandı. AYM'ye başvurduk. AYM iptal etti' dedi.

Hür Düşünce Hareketi Genel Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Said Nursi'nin kitaplarına ilişkin yasak konusunda attıkları adımı anlattı.

"Artık Cumhuriyetimizi aydınlık, güzel bir demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz. Bir anekdot paylaşayım, Said-i Nursi'nin kitapları yasaklandı. Yasaklanan kitaplar için AYM'ye başvurduk. AYM iptal etti" diyen Kılıçdaroğlu, "Neden kamuoyuyla paylaşmadın dediler. Dedim ki kamuoyuyla paylaşırsak sanki biz oy için bunu yapıyoruz algısı çıkar. Biz oy için değil bunu demokrasi için yapıyoruz. Kitap yasaklanmaz değerli arkadaşlar. 21. yüzyıldayız. İnsanların inançlarına müdahale edilir mi? Allah'la kul arasına girmeye kimin hakkı var. Kime bu yetki verildi? İnsanların kimlikleri kendi onurudur. İnançları kendi değeridir. Yaşam tarzlarını özel olarak eleştirmeyeceğimiz bir alandır. Bizim görevimiz insanların huzur içinde yaşamasıdır. İnanç mı? İsteyen istediğine inanır. Belediye başkanları arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Kişiler nerede ibadet etmek istiyorsa oraları tertemiz edeceksiniz. Tertemiz mekan yaratmak bizim görevimizdir" ifadesini kullandı.