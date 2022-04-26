Kılıçdaroğlu'ndan 'mücadele' açıklaması: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Altı partinin lideri görüştük ardından ortak bir açıklama yayımladık. Belirttiğimiz gibi siyasi etik yasası, çıkaracak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı temin altına alınacak komisyonları kurduk ve Cumhurbaşkanı adayımızın da niteliklerini tartıştık.

Dün Gezi davasında vahim bir karar çıktı. Bu hakimler zaten özgürce almadılar bu kararı, almıyorlar. Çünkü bağımsız değiller. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davada müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok.

Gezi nedir? Baskıya isyandır Gezi. Özgürlük isteğiyle haykıran gençlerin sesidir. Baskı istemiyoruz diyor gençler.

Vera'yı unutmayın. Vera hapse giderken babasını kucaklayıp öptü. Bizim ona bir sözümüz var, onu babasıyla tekrar kavuşturacağız.

Bu iktidar beşli çetenin iktidardır. Halkın, milletin değil beşli çetenin iktidarıdır. Ben karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Evlatların karanlığa mahkum edildiği değil, her çocuğun başını aydınlık bir ortamda yastığa koyduğu bir ülke istiyorum. Ben bununla mücadele edeceğim, ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin. Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında zaten o hiç yaşamamıştır. Hepinizin huzurunuzda, milletimiz huzurunda söz veriyorum, durmayacağım. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla kavga edeceğiz. Beş kuruşa vatandaşlık yapanlarla, ülkede milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz. Çocukları etten sütten mahrum edenlerle kavga edceğiz. Mafyalarla, uyuşturucu baronlarıyla iş birliği edenlerle kavga edeceğiz. İtibarımızı konsolosluk bahçelerine gömenlerle kavga edeceğiz. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz." .