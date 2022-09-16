Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına ''susun'' talimatı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarından altılı masadaki parti başkanlarının karar verdiği veya vereceği konular hakkında değerlendirmede bulunmamalarını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimi ve milletvekillerine "6'lı masa"da konuşulan konular hakkında "değerlendirme yapılmaması" talimatı verdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının görüşmelerinde alınan veya alınacak kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı verdi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, '6'lı masa' ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" ifadesini kullandı. .