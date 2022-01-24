Kılıçdaroğlu’ndan ittifak açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Demokrasilerde 3'üncü ittifak olabilir. İki ittifakın dışında kalan ya da iki ittifaka mesafeli olan diğer partiler bir araya gelebilirler ve bir 3'üncü ittifakı oluşturabilirler' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin sonunda Kılıçdaroğlu ve Babacan, ortak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, güzel ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolayısıyla 6 siyasi partinin bir araya gelip, Türkiye'nin ufkunu açması, yeni bir yol haritası açması son derece değerli. Siyaset tarihimiz açısından da son derece değerli bir çalışma. Bu çalışmayı önümüzdeki süreç içerisinde liderler olarak bir araya gelip kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

'CUMHURİYET TARİHİNDEKİ KARŞILAŞTIĞIMIZ İLK OLAY'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini söyleyerek, "Organize sanayi bölgelerinde 3 gün süreyle doğal gazın kesilmesi, üretimin aksaması bizim Cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız ilk olaydır. Bu kadar vahim bir tabloyu Türkiye hak etmiyor. Bu şunu açık ve net olarak gösteriyor; Türkiye savruluyor. Sorunları çözme iradesi ortada yok. Sorunların arkasına takılıp giden ve savrulan bir iktidar var. Her açıdan ve özellikle bizim açımızdan son derece kaygı verici bir tablo. Hiçbir ön görülerinin de olmadığını net olarak ortaya koyan bir tablo. Neden sanayi üretiminde bu kadar büyük bir aksaklığın ortaya çıkmasına izin veriliyor?" diye konuştu.

'DEMOKRASİLERDE 3'ÜNCÜ İTTİFAKTA OLABİLİR'

Kılıçdaroğlu, Millet ve Cumhur İttifakı'nın dışında 3'üncü bir ittifakın kurulmasına ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, "Demokrasilerde 3'üncü ittifakta olabilir. İki ittifakın dışında kalan ya da iki ittifaka mesafeli olan diğer partiler bir araya gelebilirler ve bir 3'üncü ittifakı oluşturabilirler. Demokratik standartlarımızın gelişmesi açısından, demokrasinin daha sağlıklı bir zeminde yürümesi açısından önemsiyorum, önemlidir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin muhalefet tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldüğü iddiasının hatırlatılması üzerine, "Sayın İnce'nin yaptığı açıklamayı bilmiyorum. Hangi haber kaynağına dayanıyor onu da bilmiyorum. Herhangi bir bilgim yok. Dolayısıyla yorum yapma şansım da yok. Çünkü öyle bir olay da yok" dedi.

'DİYARBAKIRLILARA SELAM GÖNDERİYORUM'

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde Diyarbakır'a gideceğini belirterek, "Diyarbakırlılara buradan selam gönderiyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse, inancından dolayı ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım, bunu söyleyeceğim. Düşüncelerimi aktaracağım. Ayrıca onların sorularını da büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım" ifadesini kullandı.

'ÇARE ÜRETME KAPASİTELERİ KALMADI'

Babacan ise ziyaretinden dolayı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Ülkemizin çok yoğun bir gündemi var. Her alanda sorunlar var ve bu sorunların hepsi büyüyor. Son dönemde de çözüm üretilen bir sorun maalesef yok. Her alanda sıkıntılar büyüyor, krizler çoğalıyor. Ülkeyi yönetenlerin de artık bu ülkenin sorunlarına çare üretme kapasitesi kalmadı" diye konuştu. .