DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MEB duyurdu: LGS tarihi belli oldu
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kalede panik: İzinsiz girdi!
Kuveyt Türk’ten‘Kur Korumalı’ ve‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesapları
Metaverse'te arsa fiyatları 16 ayda 200 kat artacak
İkametgah değişikliği nasıl yapılır?
HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti
El Kızı 10. bölüm full izle | El Kızı son bölüm tek parça izle
Mısır'dan Türk ürünlerine anti-damping kararı
Kardeşlerim 34. bölüm full izle | Kardeşlerim son bölüm 34 tek parça izle
Bisiklet Hırsızlığına 10 yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
Rönesans nedir? Neden gerçekleşmiştir?
Kılıçdaroğlu’ndan hükümete çağrı: İşten çıkarma 6 ay yasaklansın
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu’ndan hükümete çağrı: İşten çıkarma 6 ay yasaklansın

Kılıçdaroğlu’ndan hükümete çağrı: İşten çıkarma 6 ay yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca 'Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-26 12:38:38
Kılıçdaroğlu’ndan hükümete çağrı: İşten çıkarma 6 ay yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretle çalışan işçiler başta olmak üzere milyonlarca çalışan yurttaş için iktidara çağrıda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın"

Başlıksız-1_71

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş