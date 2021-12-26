Kılıçdaroğlu’ndan hükümete çağrı: İşten çıkarma 6 ay yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca 'Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın' dedi.