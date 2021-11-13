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Kılıçdaroğlu’ndan ‘helallik’ paylaşımı! ‘Geçmişte partimizin de hataları oldu…’

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdiği kararı duyurdu ve “Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım...” açıklamasını yaptı.

1 Saat Önce
2021-11-13 13:53:45
Kılıçdaroğlu’ndan ‘helallik’ paylaşımı! ‘Geçmişte partimizin de hataları oldu…’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "bir cumartesi günü evime hoş geldiniz" diyerek başladığı videosunda "ülkeme bir miras bırakmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Ülkenin huzura kavuşmasını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İktidarlardan çok şifaya ihtiyacımız var. Geçmişten gelen küskünlük ve öfkeye bağlı kalırsak ülkemiz bu felaketlere mahkum kalacak" dedi.

HELALLEŞME YOLCULUĞUNA ÇIKIYORUM

"Artık helalleşme zamanı" diyen Kılıçdaroğlu "Geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de yarattığı yaralar vardır. Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum." açıklamasını yaptı.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan şu sözleri kullanarak söz konusu videoyu paylaştı: "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım..."

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Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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