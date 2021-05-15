Kılıçdaroğlu'ndan HDP, Babacan ve Davutoğlu ile ittifak açıklaması

Meral Akşener'in Davutoğlu ve Babacan'a 'Millet İttifakı'na katılma çağrısına' Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, 'Eğer olursa, ittifak büyürse Ali Babacan olacak, Sayın Davutoğlu olacak' dedi. HDP'ye de yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı seçimde oturulur, konuşulur' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemide zor günler geçiren vatandaştan ‘helallik' istemesi ve bu konuda muhalefetten yükselen erken seçim çağrısına değindi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Liderlerle Söyleşi programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'BIRAK KARDEŞİM SEN HELALLEŞMEYİ'

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

-Helalleşme diyor ama neyin helalleşmesi? Vatandaş sizden hibe bekliyor. Dükkanı kapattı, ‘bana yardım et' diyor. ‘Çoluk çocuğum aç, kirayı ödeyemiyorum, faturaları ödeyemiyorum' diyor.

-Erdoğan para yok diyemez. Para var. Para yok lafını asla kabul etmiyorum. Birileri için para var. Üstelik dolar, euro ve her türlü imkan var. Doların fiyatı yükseldiği zaman 5'li çete seviniyor.

-Köprüden geçerken, tünelden geçerken dolar üzerinden para ödeyeceksin. Bunlar döviz garantili. Peki esnaf, kahveci, büfeci taksici, bunlar ne yapacak? ‘Gel helalleşelim' diyor. Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Sen önce bunlara geçinebileceği bir imkan sağla, para ver. Para var ama o paranın adaletli dağıtılması lazım.

- Helalleşme olayı sadece ve sadece insanları avutmak, insanların inançlarını veya duygularını sömürmek amacıyla ‘onların sıkıntılarını ben nasıl unutturabilirim' çabası. Bu çaba beyhude bir çabadır. Bu sıkıntıları yaşayan insanlar, bu sıkıntıları unutmuyor.

-Erdoğan eğer gerçekten helalleşmek istiyorsa o 5'li çeteyi parayı vermeyecek. Diyecek ki, ‘Kardeşim bana yıl sonuna kadar izin verin. Bu parayı size değil, esnafa dağıtacağım'. Bunu söyleyecek, o kadar.

- Şöyle görüyor Erdoğan; ‘Esnaf nasıl olsa bana oy verecek'… Esnaf bana oy vereceğine göre diğerlerine parayı ödeyeyim, esnafa seçime yakın bir kıyak geçerim, hepsini unuturlar' diye bekliyor.

-2 milyona yakın esnafımız var. Bunlara 2 milyar 200 milyon lira para verecek. 21 elektrik dağıtım şirketinin fiyatlarında yüzde 17,5 indirim yaptı. Sağladığı miktar 2 milyar lira. 21 elektrik şirketi dağıtıcısına sağladığı imkanı milyonlarca esnafı vermedi.

İTTİFAK GENİŞLEYECEK Mİ?

Millet İttifakı'nın büyüyüp büyümeyeceği ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

-İttifakın genişleyip genişlememesi bugünkü sorun değil. Yerel seçimlerde bir ittifak yoktu ama doğrudan doğruya oluştu. Önümüzdeki süre içinde normal seçimlerde yine oturur konuşuruz. İttifakın içinde kimler olur, kimler olmaz bugünden bir şey söylemek doğru değildir.

-Şöyle bir gözlemim var; belli şeyleri adeta belli bir zaman diliminde ortaklaştırdık. Söylemler dahil. Örneğin güçlendirilmiş parlamenter söylem. Buna benzer ortaklaştırdığımız söylemler var. Bir araya gelerek ortaklaştırmadık.

-Her bir parti kendi içinde tartışıp söylemini gerçekleştirdi. Bir baktım ki sözcükler farklı bile olsa aynı şeyleri dillendiriyoruz. Bu güzel bir şey. İleride uzlaşma kültürünü güçlendirmesi, uzlaşma potansiyelini yükseltmesi açısından son derece güzel.

“SEÇİMLER GELİNCE OTURULUR,

HEP BERABER KONUŞULUR”

- HDP bizim ittifakın içinde değildi. HDP önümüzdeki süreç içinde nasıl bir pozisyon alır bilmiyorum. Sayın Sancar, ‘Millet İttifakı içinde değiliz, öyle bir düşüncemiz de yok. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimde oturulur, konuşulur' diyor. O süreç geldiğinde zaten bu görüşmeler bir şekliyle gerçekleşir.

- Şunu kabul etmemiz gerekiyor; HDP'yi bir anlamda Cumhur İttifakı kendi yanında tutmak için özel bir çaba harcıyor. O kadar ki, seçimlerde kırmızı bültenle aranan kişiyi TRT'ye çıkardılar. Buna benzer pek çok çabalar harcadılar. Bu milletin ferasetine güveniyorum. Bunu yemediler, oy için yapıldığını gördüler. Seçimler gelince oturulur hep beraber konuşulur, tartışılır, bir yol haritası belirlenir.

'İTTİFAK BÜYÜRSE BABACAN

OLACAK, DAVUTOĞLU OLACAK'

- Herkes rahat olsun. Bizim ittifakımızda Cumhuriyet Halk Partisi herkesin güvencesidir. Bu güvencenin yanında Temel bey olacak. Bu güvencenin yanında İYİ Parti ve Meral hanım da olacak. Bu güvencenin yanında Demokrat Parti olacak.

- Eğer olursa, ittifak büyürse Ali Babacan olacak, Sayın Davutoğlu olacak. ‘Aman ha sakın bunlara oy vermeyin, gelirse bunlar olacak' diyorlar. Hiçbir şey olmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.