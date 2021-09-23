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Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı flaş paylaşım

Dün gece Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-23 11:19:57
Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı flaş paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" derken "Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim" sözleri ayrıca dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu?' sorusunu akla getirdi.

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoyu, “Sevgili halkım; bu ülkede iyi yaşanır, güzel yaşanır… Sorunlar var ve biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz. Dostlarımızla birlikte çözeceğiz. Erdoğan istediği kadar kaçsın, seçimlerden sonsuza kadar kaçamayacak, bu düzen değişecek” mesajı ile paylaştı.

Ekran Resmi 2021-09-23 11.19.28

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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