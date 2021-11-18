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TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu'ndan faiz kararı tepkisi: ''Artık dur Erdoğan!''

Kılıçdaroğlu'ndan faiz kararı tepkisi: ''Artık dur Erdoğan!''

Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2021-11-18 14:36:24
Kılıçdaroğlu'ndan faiz kararı tepkisi: ''Artık dur Erdoğan!''

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Banka, faiz oranlarını 100 paz puan indirerek yüzde 16'dan 15'e indirdi.

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve faiz kararındaki indirime devam edilmesinin hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN FAİZ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı.

CHP Lideri paylaşımında, "Artık DUR Erdoğan!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu,paylaşımında ayrıca erken seçim çağrısını yineledi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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