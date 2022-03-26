Kılıçdaroğlu'ndan ''Ergenekon'' açıklaması: Askerimizle helalleşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon Davası sırasında tutuklanıp serbest bırakılan ve intihar ettiği öne sürülen Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon- Balyoz davalarının sembol ismi Ali Tatar'ın eşini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Kumpas mağdurları ile devletin nasıl helalleşeceğini söylemek için geldim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Balyoz kumpasında kaybettiğimiz Ali Tatar'ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık mı var? Evet, bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor mu? Evet, aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon- Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı. Büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar ve bu acıları hala devam ediyor.

Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar.

"ASKERİMİZLE HELALLEŞECEĞİZ"

Buradan bütün milletime söz veriyorum: Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız. Ve yine milletime söz veriyorum: Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın?

Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi ve hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, yapmakta kararlıyız; bir şekliyle bu sorunu çözeceğiz. Askerimizle oturacağız, helalleşeceğiz." .