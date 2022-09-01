Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'çapulcu' sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu, öğretmenlere 'Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?' diyen Erdoğan'a yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmenlere yönelik "Siz eğitim-öğretim mimarı mısınız, yoksa sokaklarda caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız?" sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Erdoğan, öğretmenlere çapulcu mu dedin sen? Öğretmenler hemen birleşin, hemen! Bu sınava girerseniz, iflah olmazsınız. Dövüyorlar yahu sizi, geldikleri seviye bu. 'Alın bunu' seviyesi. Bunlar size hiçbir şey vermez. Sınava girmeyin, Bay Kemal bu sorunu çözecek. Az kaldı. Sabır." .