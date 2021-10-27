Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Oynatalım Uğurcuğum'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini videolar ile eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 'Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum' ifadesini kullandı.