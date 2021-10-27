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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Oynatalım Uğurcuğum'

TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Oynatalım Uğurcuğum'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Oynatalım Uğurcuğum'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini videolar ile eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 'Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2021-10-27 14:12:05
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt: 'Oynatalım Uğurcuğum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında kendisine eleştiren videolar göstermesine jet bir yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. "Oynatalım Uğurcuğum" siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine ait görüntüleri izlettirmişti. Söz konusu videoda, "11 yıllık mağlubiyetlerden hiçbir ders çıkarmayan" ifadesi yer almıştı.

Kaynak: halktv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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