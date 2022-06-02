Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru ile karşılık

Erdoğan'ın bugün kendisine sorduğu 10 soruya cevap veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a kendi sorularını yöneltti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP liderine 10 soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın sorularına cevap verdi ve kendi sorularını yönelteceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 10 sorusunu sosyal medya üzerinden sordu.

Kılıçdaroğlu 'Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe…

Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver' ifadesiyle sorularını Erdoğan'a yöneltti.

Kılıçdaroğlu'nun soruları şu şekilde:

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