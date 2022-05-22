Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken gece yarısı paylaşımları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gece yarısı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “‘Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama…’ diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Bu saatten sonra değişemem” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe mitinginin akşamında gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler paylaştı.

CHP liderinin, “‘Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama…' diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem” diyerek paylaştığı sözler gündeme oturdu.

İşte sırasıyla o sözler:

İyi geceler! Bugün yüzbinler mitingde buluştuk ve sahnede bu ülkenin en savunmasızları vardı. Sarayın çoktan unuttuğu bu insanların çığlığını dinledik. Akabinde yaptığım konuşmamdan önemli noktalara dikkati çekmek istiyorum…

Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama.. diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem.

Ve son olarak “Ama geçmişte CHP de...” meselesi. Evet, hatalar olmuştur ama Allah şahidimizdir ki bu parti ve yol arkadaşlarım kendimizi geliştirmek için çok çabalıyoruz. İnanmaktan, öğrenmekten ve şükretmekten vazgeçmeyenlerin başına harika şeyler gelir. Tam oradayız!