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Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

5 Saat Önce
2022-09-28 07:53:10
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu herhangi bir açıklama yapmadı. .

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