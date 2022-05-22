Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilere ilginç yasak

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda CHP’lilerin “gönlümün adayı” şeklindeki yanıtları yasakladı.

Maltepe'de dün Milletin Sesi mitingi düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması “Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık” olarak yorumlandı. Miting sonrasında Kılıçdaroğlu'nun partililere "cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda kesin talimat verdiği ortaya çıktı.

CHP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda CHP'lilerin “gönlümün adayı” şeklindeki yanıtları yasakladı.

Odatv'nin ulaştığı kulis bilgilerine göre, artık CHP'liler, Kılıçdaroğlu için “gönlümün adayı” açıklaması yapmayacak. CHP lideri, bunun yerine “Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı” demesini istedi.

Öte yandan Milletin Sesi mitinginde Kılıçdaroğlu, "“Bana çok iyi kalplisin, kibarsın ama… diyen vatandaşlarımız oluyor. Saygı duyuyorum ancak celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye? Suçluya hep beraber dikleniriz. Milletime ise kibar olmaya, boynum kıldan ince olmaya devam edeceğim. Bu saatten sonra değişemem.” sözlerini kullanmıştı. .