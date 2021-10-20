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TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: ''Tehdit ediyorum, evet!''

Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: ''Tehdit ediyorum, evet!''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çok tartışılan çağrısının ardından bürokratlara yönelik yeni bir çağrı yaptı.

3 Saat Önce
2021-10-20 08:32:29
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: ''Tehdit ediyorum, evet!''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" sözlerinin ardından yeni bir çağrı yaptı.

"BU ÜLKEYİ SİZLER YÖNETECEKSİNİZ"

Reza Zarrab'ın sahte belgeyle Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye sokmaya çalıştığı altınları fark edip tutanak tutan "Memur Teoman"a atıf yapan Kılıçdaroğlu, "Memurlarımızı mafyatik işlere zorlamış olan herkesi tehdit ediyorum, evet! Hakkı yenmiş memurlara, bu ülkenin 'Memur Teomanlarına' ise yeniden sesleniyorum: Az kaldı. Sizin zamanınız geliyor, bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz" şeklinde paylaşım yaptı.

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"GÖREVİNİZİ MİLLET ADINA YAPINIZ"

Kılıçdaroğlu, videoda ise şunları söyledi:

"Efendim siz devlet memurlarını tehdit mi ediyorsunuz? Yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine, milletine hizmet ediyorsa benim başımın üstünde yeri vardır. Hangi görüşten olursa olsun. Ama mafyatik ilişkilere girenler, 'Onları tehdit mi ediyorsun' diyorlarsa 'Evet onları tehdit ediyorum.' Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Efendim savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz. Buradan yine bütün memur arkadaşlarıma, bütün kamu görevlilerine sesleniyorum. Görevinizi millet adına yapınız, ettiğiniz yemin çerçevesinde görev yapınız. Mafyatik ilişkilere sizi zorlarlarsa bu kardeşinize haber vereceksiniz. Oraya geleceğim ve onların başına çökeceğim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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