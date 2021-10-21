Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara bir çağrı daha

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bürokratlara bir kez daha seslendi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi.

CHP lideri geçen hafta da sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslenmişti. Kılıçdaroğlu, "18 Ekim pazartesi itibariyle, bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz desteğin tüm sorumluluğu, size de ait olmaya başlayacaktır" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.