Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı: Yoksulluğu tarihe gömeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında 'Yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye’yi, hep birlikte, el ele inşa edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

CHP'nin resmi internet sitesi aracılığıyla yayınlanan mesajında Kurban Bayramı'nın önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Cumhuriyeti, demokrasi ile taçlandıracaklarını söyledi.

Yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye'yi inşa edeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yardımlaşma ve dayanışma duygumuzu büyüten Kurban Bayramında bütün yurttaşlarımın bayramını yürekten kutluyorum. Birlik ve beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin, bir arada olmanın önemini çok daha iyi anladığımız bu güzel bayramın, milletimizin içindeki umudu büyütmesini diliyorum.

“MİLLETİMİZ UMUTSUZ OLMAMALI”

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, derin bir ekonomik buhranın içinde olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm bu ekonomik sıkışmışlığın içerisinde, artan şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak ben, asla umutsuz değilim, milletimiz de olmamalıdır. Çünkü biz, yurttaşlarımıza bir söz verdik, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.

“YOKSULLUĞU TARİHE GÖMECEĞİZ”

Bunun için milletimizle il il, ilçe ilçe, sokak sokak buluşuyor, dertleşiyor, kucaklaşıyoruz. Hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu, önce israf ve yolsuzlukların, ardından da yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye'yi, hep birlikte, el ele inşa edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personelimize, acımasızca katledilen avukatımıza, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." .