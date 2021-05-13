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Kılıçdaroğlu'ndan bayram geleneği paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşiyle birlikte arefe ve bayram günleri gelenek haline getirdikleri mesainin fotoğraflarını paylaşarak, 'İyi Bayramlar Türkiye' ifadelerini kullandı.

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13.05.2021 00:22:10
Kılıçdaroğlu'ndan bayram geleneği paylaşımı

Ramazan Bayramı arefesinde Kılıçdaroğlu Ailesi'nin geleneksel mesailerinden kareleri yansıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya hesabı Twitter'den bir paylaşımda bulundu.

KILIÇDAROĞLU AİLESİNİN AREFE MESAİSİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, fotoğraf karelerine yer verdiği paylaşımda eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yardım ederken görüntülendi.

PATATESLİ BÖREĞİN ÜSTÜNE YEŞİL SOĞAN

Selvi Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı patatesli böreğin üstüne doğranmış yeşil soğan serpiştiren Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz. İyi Bayramlar Türkiye!" temennisinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan