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Kılıçdaroğlu'ndan ''Bay Kemal'' hamlesi: Biyografisine ekledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik hitabı 'Bay Kemal'i Twitter ve Instagram'da biyografi alanına ekledi.

3 Saat Önce
2022-07-25 10:14:35
Kılıçdaroğlu'ndan ''Bay Kemal'' hamlesi: Biyografisine ekledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik hitabı 'Bay Kemal'i Twitter ve Instagram'da biyografi alanına ekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter ve Instagram profilindeki biyografi (bio) kısımlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kullandığı 'Bay Kemal' hitabını ekledi.

Kılıçdaroğlu, dün Balıkesir'de düzenlenen 'Milletin Sesi Mitingi'nde "Bay Kemal olmak kolay değil, söz verdin mi yapacaksın, Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kişisel Twitter ve Instagram hesaplarındaki biyografi kısımlarında "Gençlerin Demokrat Amcası" ifadesi yer alıyordu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisi için sıklıkla kullandığı "Bay Kemal" hitabı için Balıkesir'deki mitingde Erdoğan'a göndermede bulundu.

CHP lideri akşam saatlerinde ise her iki sosyal medya hesaplarındaki biyografi bölümlerine "Bay Kemal" hitabını ekledi.

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