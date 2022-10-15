Kılıçdaroğlu'ndan ''Bartın'' açıklaması: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden kazası hakkında, 'Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Amasra'daki maden kazası hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz... Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam, "Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu yer altında mahsur kalan işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılmasını diliyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için. Bartın'dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı… Hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Dualarımız kayıplarımızın artmaması için" ifadelerini kullanmıştı. .