Kılıçdaroğlu'ndan Arınç ile tokalaşmasına ilişkin açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık” dedi.