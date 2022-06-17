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Kılıçdaroğlu'ndan Arınç ile tokalaşmasına ilişkin açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık” dedi.

2 Saat Önce
2022-06-17 08:05:39
Kılıçdaroğlu'ndan Arınç ile tokalaşmasına ilişkin açıklama

Ankara'da "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin kurucularından, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ile tokalaşmadığı iddia edildi.

Söz konusu haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık."

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