Kılıçdaroğlu'ndan ''Akşener'' açıklaması: Aramızda bir kriz yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile aralarında bir kriz olmadığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "6'lı masa noter değildir. Bizim CHP'ye bir borcumuz yok. 31 Mart seçimlerinde ödedik. Hatta alacaklıyız" sözlerinin "Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı" şeklinde yorumlanmasını değerlendirdi.

Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ikili görüşmede bu konunun açılmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Gayet sıcak, gayet samimi, çok verimli bir görüşme oldu. Bir sorun yok. Yandaş medya bir kriz varmış gibi yansıtıyor ama bir kriz yok. Biz ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meral Hanım, soru sorulunca daha önce mutabakata vardığımız ilkeleri söyledi. Tabii bunu gazeteciler kriz diye yansıtıyor. Gazetecilere bir şey demeye hakkımız yok, kendi anlayışlarına göre yansıtıyorlar. Ancak bizim aramızda en küçük bir sorun yok. Adaylık konusunu da konuşmadık. Bunun acelesi yok. Önce ülke sorunlarını nasıl çözeceğimiz konusunu berraklaştırmamız gerekiyor. Nasıl bir yol haritası izleyeceğiz: Bu konuyu çalışıp netleştirmemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi cumhurbaşkanı adayını 6'lı Masa belirleyecek. Henüz seçim takvimi bile belli değil. Seçim takvimi belli olunca 6'lı Masa olarak toplanacağız ve adayımızı belirleyeceğiz."

Kılıçdaroğlu, 6'lı masada kriz yaratmak isteyenlerin boşuna uğraştıklarını da belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz 6 lider sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkeyi iktidarın getirdiği bu durumdan birlikte çıkaracağız. Bu bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk duygusu ve bilinciyle hareket ediyoruz, etmeye devam edeceğiz.”