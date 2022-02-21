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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek
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Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

1 Saat Önce
2022-02-21 09:05:18
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimler ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur." dedi. Anketlerde 'potansiyel aday' olarak öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Kılıçaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" diyerek adaylık kapılarını kapattı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde çıkaracakları ilk kararnameyi de açıkladı. CHP lideri KHK ile üniversitelerden atılan Barış Akademisyenleri'ni bir hafta içinde görevlerine iade edeceklerini de belirtti.

"KABUL EDERLERSE ADAY OLURUM"

Millet İttifakı'nın kurucu iki üyesinden biri olan, bu ay içinde güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri getirilmesi kapsamında dört partiyle birlikte hareket etmeye başlayan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, henüz seçimlerde kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının netlik kazanmadığını ancak bir araya geldiği beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, liderler arasında adayın kim olacağının konuşulmadığını, şu ana kadar hedefin güçlendirilmiş parlamenter sistemi geniş kitlelere aktarmak olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyiminin olmasını, devleti tanımasını arzu ediyoruz; tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin yürütme organında yani başbakanda olmasını, cumhurbaşkanının yetkilerinin büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız. Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak onu daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız."

Kaynak: Reuters .

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