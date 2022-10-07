Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık! ''Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim''

Meral Akşener tarafından yapılan açıklamalar sonrası aday olmayacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 Ekim 2022 tarihli tweeti aday olacağı yönünde yeşil ışık olarak yaktığını gösteriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü çıkışı sonrası gelen eleştirilere yanıt verirken adaylık konusunda yeşil ışık yaktı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Ben Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. Ve tabii ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz.

'Benimle misiniz' diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz.

Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum… Ama deneyeceğim."