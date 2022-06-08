Kılıçdaroğlu'ndan ''6’lı masada adaylığını açıklayacak'' iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İyi Parti’nin ev sahipliğindeki 6’lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek” iddialarına, 'Adaylık kuralından sapma yok' yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Sarıkaya yazısında, "Uzun süredir sohbet olanağım olmamıştı… Bu denli morali ve özgüveni yüksek zamanına en son yerel seçim döneminde rastlamıştım. Keyfi oldukça yerindeydi ve mutluydu… İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı ve İstanbul'dan gelen çok sayıda partiliye de hitap ettiği grup toplantısındaki coşkusu da bunun bir başka göstergesiydi." değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun adaylık iddialarına verdiği cevabı şöyle aktardı:

"Meclis'te sohbet ederken bir süredir kulislerde dolaşan “İyi Parti'nin ev sahipliğindeki 6'lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek” yönündeki iddiaları anımsattım.

Daha sözümü bitirmeden ciddileşti, her zaman bildik o cümlesi de ardından geldi:

“Yok efendim böyle bir şey…”

Liderler olarak seçim tarihi açıklanana kadar adaylık konusuna girmeme konusunda aldıkları karara dikkat çekip devamını getirdi:

“Benim adaylık açıklayacağım diye bir şey yok… Baştan alınmış bir kararımız var. Ne dediysek o… Kuralları baştan koyduk. Onlardan sapma olmadan da devam ediyoruz…”

Başta da belirttiğim gibi Kılıçdaroğlu'nu rahat ve özgüveni yükselmiş gördüm…" .