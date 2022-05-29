Kılıçdaroğlu'na göre Cumhurbaşkanı adayında aranan özellikler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Kongar'a gelecek Cumhurbaşkanında aradığı özellikleri aktardı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının devleti tanıması, iktisatı bilmesi ve egosunu yenmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar'a, Cumhurbaşkanı adayından beklentilerini anlattı.

“CUMHURBAŞKANI DEVLETİ TANIMALI İKTİSAT BİLMELİ”

CHP lideriyle yaptığı görüşmeyi, köşesinde aktaran Kongar, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili söylediklerini aktardı:

“Her sağduyulu vatandaş bu beklentilere katılır, katılmalıdır.

'Çalmayacak, yolsuzluk yapmayacak...

Yalan söylemeyecek...

İnsanlara hakaret etmeyecek...

Ayrımcılık yapmayacak...

En önemlisi de adil olacak' dedi.

Bu girişten sonra devam eden sohbetimizde ilk olarak üç nokta üzerinde durdu:

1) “Adalet en önemli sorun. Cumhurbaşkanı mutlaka adil olmalı” dedi.

2) “Meslek, uzmanlık önemli. Cumhurbaşkanı devleti tanımalı, iktisat bilmeli” dedi.

3) “Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı tanımı da sizinkilerle uyuşuyor” dedi.”

“CUMHURBAŞKANI, EGOSUNU YENMİŞ OLMALI”

Emre Kongar, yazısını şöyle sürdürdü:

“Konuşma sırasında en çok vurguladığı husus bir kişilik özelliğine ilişkin olduğu için beni biraz şaşırttı.

‘Cumhurbaşkanı, egosunu yenmiş olmalı' dedi.

Bu söylemiyle, sadece kibirli ve kendini beğenmiş olmamayı değil, aynı zamanda egoist (bencil) olmamayı ve ceberut cumhurbaşkanlığı yetkilerinden vazgeçmeyi de kastediyordu:

‘Yetkilerini devretmeye hazır olmalı' dedi.” .