Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu parti genel merkezinde ağırladı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız” dedi.