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Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olurum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ilk kez net konuştu.

3 Saat Önce
2021-12-15 07:48:09
Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olurum

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Gündemdeki konularla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığına da değindi.

"ORTAK KARAR ALMAMIZ LAZIM"

İttifakın onayı halinde aday olabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok. İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. Bir araya gelip oturup karar vermemiz lazım. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Karşı tarafta otoriter sistem var." diye konuştu.

"AKŞENER'E BAŞBAKANLIK YAKIŞIR"

Akşener'e başbakanlığın yakışacağını belirten Kılıçdaroğlu, "İttifakın kendi içindeki özel görüşmeleri kamuoyu ile paylaşmak kolay değil. Akşener, Başbakanlığa yakışır. Deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yetkilerin bir kişide toplanması asla ve asla doğru değildir. Evde eşimizle, çocuklarımızla bir karar alırken konuşuruz. Köyde muhtar ve ihtiyar meclisi var. biz koskoca devleti bir kişiye teslim ettik. Temel ve köklü bir krizimiz var aslında. Devletin bütün kurumlarda ciddi çürümeler. Parlamenter sistemin güçlenmesi lazım. Şu anda milletvekilleri ne yapıyor? Bir soru önergesi veriyorsunuz, Bakan soru sordunuz diye sizi mahkemeye veriyor veya hiç cevap vermiyor. Meclis Başkanı da yukarıdan talimat gelmeden konuşmam diyor. Hangi milli iradeden bahsediyoruz? İradesi ipotek altında vesayet altında olan bir parlamento. Bütün yetkileri olduğu gibi devrettik. Biz geldiğimizde bu yetkileri devredeceğiz. Demokratik yetkilere saygınız varsa parlamentoya yetkileri teslim edersiniz." şeklide konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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