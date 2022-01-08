DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Bilgin: Emekli için 2 bin 500 lira maaş yeterli değil
Ay'ın uzak tarafında görüntülenen 'gizemli ev'in sırrı çözüldü
Trakya Birlik’ten ayçiçeği üretimi hedefi
Atanması kolay 2 yıllık eşit ağırlık bölümler | İş garantili ön lisans eşit ağırlık (TM) bölümler hangileri?
Uğur İncik kimdir?
Gurbetçi girişimcinin kurduğu metal fabrikası 13 ülkeye ihracat yapıyor
İran Dünya Bankası'ndan 90 milyon dolar kredi aldı
Nazarbayev'in eski danışmanı: Kazakistan'ı ikinci Ukrayna yapmak istediler
TOKİ'den heyelanda zarar gören İzmirli ailelere müstakil ev
2022 zamlı trafik cezaları | 2022 kırmızı ışık cezası ne kadar? 2022 Radar cezası, hız sınırı cezası ne kadar?
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacağız
Yabancı yatırımcıların Türk şirketlerine ilgisi artıyor
The Boys 3. sezon ne zaman çıkacak? The Boys 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk ettiği yönündeki iddialar yalanlandı
ABD'li Bakan'ın 'Ruslar evinize gelirse gitmez' açıklaması Rusya'yı kızdırdı

TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacağız

Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar geliştireceğimiz bir proje var. Proje, 5 yıl içerisinde İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacak.' dedi.

2 Saat Önce
2022-01-08 11:18:53
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacağız

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün ilkini 2016 yılında gerçekleştirdiği CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nin beşincisi, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Ödül törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Samida Grubu'nun dinletisi ile başladı.

İSTANBUL NÜFUSU AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çok keyifli bir gece. Güzel konuşmalar dinledik. Gelecek ile ilgili düşlerimizi ifade ettik. Ailemiz güzel bir aile. CHP güzel bir aileden oluşuyor. Ailemiz çağdaş uygarlığı özlüyor. Ailemizin bir özelliği İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirmek. Ailemizin kurucusu var Gazi Mustafa Kemal ve onun gösterdiği hedefi yakalamak isteriz. Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar geliştireceğimiz bir proje var. Proje üzerinde çalışıyoruz. Proje 5 yıl içerisinde İstanbul'un nüfusunu 2 buçuk milyon azaltacak. Orası görkemli bir endüstri alanına dönüşecek. Doğu Akdeniz'den çıkan petrol yatakları Mersin üzerinden Avrupa'ya taşınacak. Buna benzer çok güzel çalışmalarımız var. Bizim projemizin hayali bir proje olmadığını bütün dünyaya göstereceğiz. Türkiye Doğu Akdeniz'in en güçlü ülkelerinden olacak. Bir diğer hedefimiz bu ülkeye demokrasiyi getirmek. 100 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Artık 100 yılın planını hedefliyoruz. Hedefimiz Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak. Geçen günlerde Temel Bey'i ziyaret ettim. Odasında Cumhuriyet'in ilanından önce Hacı Bayram Camii'nden çıkarken çekilen bir fotoğraf vardı. Temel Bey'e, 'Görüşlerimiz ne olursa olsun, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında bu fotoğrafı hayata geçireceğiz' dedim. Görüşlerimiz ne olursa olsun biz bu ülkenin demokrasiye kavuşması için el birliği yapmak zorundayız" dedi.

VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Törende 5. Vefa Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Mehmet Ali Özpolat, Seza Çağdaş, Nurettin Sözen, Murat Karayalçın'a vefa plaketi verildi. Murat Karayalçın ödülünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş