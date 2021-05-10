Kılıçdaroğlu: İsrail’in yaptığı katliamdır

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Filistinlilere uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik müdahalesi sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İsrail'in yaptığı katliamdır. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.