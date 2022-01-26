Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a seslendi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş' dedi.
2022-01-26 07:44:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hitaben açıklamada, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, saray kadar bomboş" dedi. .
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