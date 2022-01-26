DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
'Mars'ta bulunan su bir 'serap' olabilir'
Mehmet Bekaroğlu, Betül Sayan Kaya'dan neden özür diledi? Mehmet Bekaroğlu ne dedi?
Covid aşısı olmayan bir hasta, kalp nakli bekleme listesinden çıkarıldı
FED faiz artırır mı, yükseltir mi? FED faiz kararı ne olur? FED faizi sabit bırakırsa, değiştirmezse ne olur?
Ünlü çiftten Türkiye'den ayrılma kararı
MHP'den Fazıl Say'a Bahçeli tepkisi
FED faiz kararını açıkladı mı? FED faiz kararı ne zaman? FED faiz toplantısı saat kaçta?
İYİ Partili isimden dikkat çeken açıklamalar: CHP'yle ittifak kurmaya mecbur değiliz
Esed'den ülkeyi terk edenler için af kararı
Dolar ve altın için kritik gün!
İran'dan gaz akışı kısmen başladı
Tarsus-Adana-Gaziantep yolu açıldı mı? TAG yolu açık mı, kapalı mı? TAG otoyolu araç geçişlerine açık mı?
TEM ve D-100'deki yüzlerce araç alınmayı bekliyor
Paşinyan'dan sürpriz Türkiye açıklaması
İslam Memiş'ten Fed’in faiz kararı öncesi dikkat çeken açıklama

TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a seslendi

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş' dedi.

3 Saat Önce
2022-01-26 07:44:47
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a seslendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hitaben açıklamada, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, saray kadar bomboş" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş