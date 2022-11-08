Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır, İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

“Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum.” diyen Kılıçdaroğlu, “Bir yol ayrımına doğru Türkiye gidiyor. İçinde bulunduğumuz olumsuz tabloyu düzeltmek için birlikte, demokratik kurallar içinde Türkiye'yi dönüştürmek ve çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak azmini yerine getirmek için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İMAMOĞLU'NU YEDİRMEYİZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na destek veren CHP lideri, “Tuz koktu su çürüdü. Geldiğimiz yer bu nokta. Cumhuriyet'ten intikam almayı da söylemeyi ihmal etmiyorlar. Bir yüzey var yüzeyin altında sığ alanda biriken pislik var. Yozlaşmanın merkezi saraydır.” dedi.

Devletin sahipsiz kılınmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Benimle anlaşmayı denediler duvara tosladılar. Kılıçdaroğlu'nun önünde sizin geçemeyeceğiniz duvarlar var. Halkın duvarıdır onlar. İkinci adımı attılar baktılar. Bunlara sesleneyim. Cumhurbaşkanı adayını taşeron sermayedarlar değil altı namuslu lider belirleyecek. İlk seçimlerde tabloyu ters yüz edeceğiz. Önemli soru sistemdeki çürüklüğü nasıl temizleriz? Bana dava açıyorlar. Polisler canım ciğerim. Onlar Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorlar. Onlara robot muamelesi yapanın kim olduğunu biliyorlar. Kimse endişe etmesin. Polislerimizi intihara sürükleyen kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz.” ifadelerini kullandı. .