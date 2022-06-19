Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yapacağı ilk icraatı açıkladı

İzmir'deki Balkan ve Rumeli Buluşması'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yapacağı ilk icraatı açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir'deki Balkan ve Rumeli Buluşması'nda konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Balkanlardaki soydaşlarımızla dostluğumuzu aynen sürdürüyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Oradaki siyasal partilerle iç içeliğimizi sürdürüyoruz. İsten Bulgaristan'da olsun ister başka bir yerde olsun. Bizim köklerimizi bulunduğu bütün yerlerde, orada Cumhuriyet Halk Partili mutlaka vardır. Balkanların yüreğinde Balkanlar'ın kalbinde mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi mutlaka Mustafa Kemal sevgisi vardır. O sevgiyi büyütmek hepimizin ortak görevidir. O nedenle, Balkanlar'dan gelip Anadolu'ya yerleşen bütün kardeşlerime çağrımdır. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracaksak bize katılın. Artık beraber bu yolu yürümek zorundayız. Türkiye'yi yeniden aydınlığa çıkarmak zorundayız. Beraber yürümek, İzmir Marşı'nı beraber söylemek zorundayız. Birlikte, gönül gönülle hareket etmek zorundayız. Bunu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ

DERHAL YÜRÜRLÜĞE KOYMAKTIR"

"Mustafa Kemal'in sadece bu coğrafyada etkisi yok." diyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal bütün mazlum milletlerin önderi olmuştur, lideri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal'in başlattığı İstiklal Savaşı'ndan sonra bütün mazlum milletlerin İstiklal Savaşı'nın başladığını görüyorsunuz. Biz Cumhuriyet'i kurduktan sonra bütün mazlum milletlerin de cumhuriyeti inşa ettiklerini görüyorsunuz. O nedenle aranızdan çıkan hemşehriniz, hemşehrimiz, kahramanımız, Milli Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı Gazi Mustafa Kemal'e birlikte sahip çıkmak, onun ilkelerini büyütmek zorundayız. Onun ülkelerini büyüttüğümüz zaman asıl hedefe ulaşmış olacağız.

Güçlü Türkiye, itibarlı Türkiye, saygın bir Türkiye, saygın bir demokrasi, herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye, üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Kimsenin inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye. Kadın ve erkeğin eşit olduğu bir Türkiye. Türkiye'deki bütün kadınlara sözüm var. Buradaki kadınlara da sözüm var. Unutmayın, halkın iktidarı kurulduğunda Allah'ın izniyle cumhurbaşkanlığını aldığımızda ilk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesi'ni derhal yürürlüğe koymaktır. Mustafa Kemal'in verdiği hedef çok basit: Çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Kadın ve erkeğin eşit olmadığı, aralarında farkların olduğu bir düzeni asla kabul etmiyoruz."

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