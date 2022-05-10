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Kılıçdaroğlu: Her açıklanan programla ekonomi daha kötüye gidiyor

Kılıçdaroğlu, 'Her açıklanan programla ekonomi biraz daha kötüye gidiyor. Çünkü 'Ben ekonomistim' diyen kişinin ekonominin 'e'sinden anlamadığını hep beraber gördük' dedi.

16 Saat Önce
2022-05-10 13:52:19
Kılıçdaroğlu: Her açıklanan programla ekonomi daha kötüye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Her birimizin düşünceleri endişeleri var ama endişelerimizi yok etmek, düşüncelerimizi iyiliğe yönlendirmek zorundayız. Ülkemize barışı getirmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz karamsar atmosferden çıkarmak zorundayız.

Biz neyi nasıl yapacağımızı, hangi araçları nasıl kullanacağımızı geniş kitlelere anlatıyoruz. Çünkü devlet şahsileştirilemez, kişiye indirgenemez. Her birimize ama her birimize düşen sorumluluklar var.

Program üzerine program açıklıyorlar ama bir kişinin programı. Her açıklanan programla ekonomi biraz daha kötüye gidiyor. Çünkü "Ben ekonomistim" diyen kişinin ekonominin 'e'sinden anlamadığını hep beraber gördük.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR

CHP'nin 432 soru önergesine bugüne kadar cevap verilmedi. Tek adam rejimi olursa her şey hızlı olacak diyorlardı. Hala cevap yok. Böyle bir devlet yönetimi hiç olmadı Türkiye'de.

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