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Kılıçdaroğlu: 'Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım'

'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' açıklamasının ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım' diyerek hükümeti uyardı.

3 Saat Önce
2022-02-11 07:18:13
Kılıçdaroğlu: 'Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam yayınladığı videoda "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." demişti. Gündem oluşturan açıklamaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Bu onun kişisel protestosudur. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız." demişti.

Özel'in bu açıklamalarının üzerine Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yaparak hükümeti uyardı.

"BU HATADAN DÖNÜLMEZSE DİĞER ADIMLARI DA ATACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı son açıklamada "Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!" dedi.

Ekran Resmi 2022-02-11 07.22.20 .

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