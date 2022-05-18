Kılıçdaroğlu: Halk kucağını açmış bizi bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte seçimlere kadar yoğun bir tempoda çalışmaları gerektiğini ifade ederek, 'Halk kucağını açmış samimi olarak bizi bekliyor' dedi.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği'nde partililere hitap etti.

Partililere yönelik talimatlarını ileten Kılıçdaroğlu, seçimlere kadar yoğun bir çalışma temposunda olmaları gerektiğini belirtti. Kendisinin de yorulmayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Halk kucağını açmış samimi olarak bizi bekliyor. Uzun süredir mücadele ediyoruz. Bu mücadele hak mücadelesidir. Bu mücadele her insanın evinde huzur içinde yatması için verilen mücadeledir. Bu mücadele alın terine değer verme mücadelesidir. Bu mücadele ekmek mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK'

Her şeyden önce sorunları saptamak zorunda olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hep şu söylenirdi, CHP hep eleştirir. Artık şunu tüm dünya biliyor, var olan sorunları en sağlıklı şekilde saptayan parti CHP'dir, en sağlıklı şekilde çözecek olan da CHP'dir. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Eğer biz sorunu yaşayanı dinlersek sorunu çözeriz. Çözümlerimizi kararlılıkla anlatmalıyız. Bizi dinleyenler şunu düşünmeli: Bunlar gelecekler ve bu sorunu çözecekler" şeklinde konuştu.

'HEPİMİZİN OTURUP DÜŞÜNMESİ LAZIM'

Türkiye'ye helalleşmeyi getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Eğer yargı yargı olmaktan çıkmışsa, yürütme organı yasamayı ve yargıyı ipotek altına almışsa ciddi bir sorun vardır o ülkede. Masum insanlar, hapishanelerde ise il başkanlarına cezalar getiriliyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkeye helalleşmeyi getireceğiz, bu ülkeye siyasi ahlakı getireceğiz. O zaman CHP, gerçek anlamda halkın partisi olacaktır."