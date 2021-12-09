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Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan, 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

11 Dakika Önce
2021-12-09 12:44:33
Kılıçdaroğlu Göbeklitepe'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi dolaştı.

Ören yeri hakkında Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ'dan bilgi alan Kılıçdaroğlu, buradaki eserleri bir süre inceledi.

Kılıçdaroğlu, alanı gezmeye gelen ziyaretçilerle de sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Baro bahçesinde Emine Şenyaşar ile görüştü

CHP lideri, daha sonra 15 Haziran 2018'de Suruç ilçesindeki seçim çalışmaları esnasında çıkan olayda iki çocuğu ve eşini kaybeden, bir çocuğu da cezaevinde olan Emine Şenyaşar ile Şanlıurfa Barosu önünde görüştü.

Kılıçdaroğlu, bir annenin adalet istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnsanların vicdanı bu kadar mı körelir. Adalet isteyen bir insanın, annenin çığlığını nasıl olur da saraylarında oturanlar duymaz. İntikam almak istemiyor sadece adalet istiyor. Adalet isteyen bir annenin sesini neden duymazlar, görmezler, hissetmezler. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum; bu davanın takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, olayın faillerinin kim olduğunu beraber ortaya çıkaracaklarını vurgulayarak, "Bir anne bağırıyor, 'ben adalet istiyorum, çocuklarım, eşim gözlerimin önünde öldürüldü' diyor. Kaç tane savcı değişti, biz bunları biliyoruz. Siyasi baskıları da biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar adaleti gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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